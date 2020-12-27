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HaberlerYaşam27 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 26 Aralık Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve
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27 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 26 Aralık Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin listesini paylaştı. Suları kesilen vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 27 Aralık Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

27 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 26 Aralık Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve

İstanbul'da hafta sonu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 27 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 27 Aralık Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

27 ARALIK PAZAR İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Başak Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.12.2020 10:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Ptt Evleri Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.12.2020 10:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Tepeören Mah,Akfırat Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Tepeören Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:27.12.2020 10:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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