İstanbul'da hafta sonu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 27 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 27 Aralık Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

27 ARALIK PAZAR İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.12.2020 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.12.2020 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]