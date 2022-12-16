Lockerbie faciasının davasında dikkat çeken detay

Lockerbie davası nedeniyle Libya'nın tazminat ödediğini hatırlatan ve Libya devletinin meselenin dışında olduğunu kaydeden Dibeybe, hakkındaki uluslararası yakalama kararı sebebiyle Ebu Acile'nin ABD'ye teslim edildiğini bildirdi.

Dibeybe, "Libya'nın çıkarları ve istikrarı için bu olayda (ABD ile) işbirliği yapmak ve Libya halkının terör suçlarından aklanması bizim için zorunluluk haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.