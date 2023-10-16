28 EKİM RESMİ TATİL Mİ? Geri sayım başladı! 28 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor, yarım gün mü?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ? Geri sayım başladı! 28 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor, yarım gün mü?

28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi geri sayım sürerken bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Kamu kurumlarında işi olanlar ve öğrenciler tarafından merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen sorunun cevabı...

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28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl 28 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için hafta sonu tatiliyle tam gün tatildir.