28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim 2023 hangi güne denk geliyor, yarım gün mü? İşte cevabı
28 Ekim yarım gün resmi tatil olacak mı? Cumhuriyet'in 100. yıl heyecanı sürerken kamuoyunda bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle öğrenciler ve kamu kuruluşlarında işi olanlar tarafından merak edilen sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte "28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusunun cevabı...
28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi geri sayım sürerken bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Kamu kurumlarında işi olanlar ve öğrenciler tarafından merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen sorunun cevabı...
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl 28 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için hafta sonu tatiliyle tam gün tatildir.
29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Pazar gününe denk gelmektedir.