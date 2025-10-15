28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim okullar var mı, ders olacak mı?

Türkiye tarihindeki en önemli bayramlardan bir tanesi olan Cumhuriyet Bayramı’nı çarşamba günü yaşayacağız. Bu noktada milyonlarca öğrenci, ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi’ ya da "28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.