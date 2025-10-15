28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim okullar var mı, ders olacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı önceki yıllarda açıklanmıştı. Bu sene çarşamba gününe denk gelecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim okullar var mı, ders olacak mı?
Türkiye tarihindeki en önemli bayramlardan bir tanesi olan Cumhuriyet Bayramı’nı çarşamba günü yaşayacağız. Bu noktada milyonlarca öğrenci, ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi’ ya da "28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.
28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu nedenle üniversitelerde 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil.
Ancak üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.