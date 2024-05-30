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        28 işçi böcek ilacından zehirlendi

        İstanbul Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde büyük panik yaşandı. Olayda işçilerin kaldığı konteynerlerde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle 28 kişi zehirlendi. İlaçlamadan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:21
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        28 işçi böcek ilacından zehirlendi
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        Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama çalışmasından etkilenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

        ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDILAR

        İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, 1'i polis toplam 28 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis, AFAD, zabıta, ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

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