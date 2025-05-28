"Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler" temasıyla düzenlenen 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı.

Açılış töreni, oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğuyla Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapıldı.

Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler

Törende 'Uçan Süpürge Onur Ödülü'nü oyuncu Esra Bilgiç'ten alan Hülya Darcan, 28 sene önce başlayan festivalin ilk yılında da konuk olarak sahnede bulunduğunu söyledi.

Oyunculuğa verdiği 20 yıllık aradan sonra hiçbir şeyin bıraktığı gibi olmadığını söyleyen Darcan, "Genç kız olarak ayrıldığım sinemaya bir çocuk sahibi anne ve dul bir kadın olarak geri dönmüştüm. Sinema beni yine bağrına bastı. Öylesine vefakardır. Sinema zaten bir ömürdür" diye konuştu.

Harika Uygur

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Yurt dışında bulunan Gülşen Bubikoğlu'nun ödülü, Meliha Varol'a takdim edildi.

Törende Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ile yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre'ye verildi.

Bennu Yıldırımlar

Genç Cadı Ödülü'ne de oyuncu Mina Demirtaş layık görüldü.