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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 Aralık Cumartesi: Hafta sonu televizyonda neler var?

Günlerden Cumartesi olunca hafta sonu televizyon keyfi de kaçınılmaz oluyor! Bu akşam hem Dünya Kupası heyecanı hem de dizilerin heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İşte, 3 Aralık Cumartesi günü televizyon yayın akışı...

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  • 3 Aralık 2022 Cumartesi televizyon yayın akışı: Hafta sonu televizyonda neler var?

    FOX TV

    07.45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

    08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

    11.15 Ekonomi Arası

    11.20 Kapımdaki dedektif 

    13.00 Bir Peri Masalı

    15.450 Darmaduman

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20.00 Darmaduman

    23.15 İyilik

    01.45 Yasak Elma

    04.00 Bir Peri Masalı

    06.00 Şevkat Yerimdar
  • 3 Aralık 2022 Cumartesi televizyon yayın akışı: Hafta sonu televizyonda neler var?

    TRT 1

    06:20 Kalk Gidelim

    10:00 Hayallerinin Peşinde

    10:55 Yürek Çıkmazı

    17:00 Ana Haber

    18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"

    20:00 Gönül Dağı Özel

    22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"

    00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:45 Yürek Çıkmazı

    04:10 Gönül Dağı Özel
  • 3 Aralık 2022 Cumartesi televizyon yayın akışı: Hafta sonu televizyonda neler var?

    ATV

    07:30 Atv'de Hafta Sonu

    10:00 Bir Küçük Gün Işığı

    13:00 Kardeşlerim

    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    19:00 Atv Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Bir Küçük Gün Işığı

    03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova
  • 3 Aralık 2022 Cumartesi televizyon yayın akışı: Hafta sonu televizyonda neler var?

    KANAL D

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Camdaki Kız

    16:15 O Kız

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Yargı

    03:15 Vasiyet

    04:45 Müzik Arası

    05:45 Kavak Yelleri
  • 3 Aralık 2022 Cumartesi televizyon yayın akışı: Hafta sonu televizyonda neler var?

    TV 8

    06:00 Tuzak

    07:15 Süper Bir Takım

    07:30 Türkiye'nin Doktorları 

    09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm

    10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

    12:30 Pişir de Görelim

    15:30 Yerli Sinema / Karakomik Filmler "Emanet-Deli"

    20:00 MasterChef Türkiye 

    00:15 Tuzak

    03:30 Kadere Karşı

    04:45 Bilginiz Olsun

    05:30 Tuzak
  • 3 Aralık 2022 Cumartesi televizyon yayın akışı: Hafta sonu televizyonda neler var?

    SHOW TV

    07:00 Güzel Günler

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Güzel Günler

    02:45 Kızılcık Şerbeti

    05:30 Bir Şansım Olsa
  • 3 Aralık 2022 Cumartesi televizyon yayın akışı: Hafta sonu televizyonda neler var?

    STAR TV

    06:00 Gecenin Ucunda

    07:30 Çöp Adam

    10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    12:00 Çöp Adam 

    15:30 Yerli Dizi 

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Toprak ile Fidan

    20:00 Çöp Adam 

    22:30 Doğu Demirkol ile Alelade 

    01:00 Çöp Adam

    03:00 Toprak ile Fidan

    04:00 Güzel Köylü 

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