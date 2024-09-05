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        Haberler Yaşam 3 ayaklı oğlak, 7 aylık oldu

        3 ayaklı oğlak, 7 aylık oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 ayaklı olarak dünyaya gelen ve sahiplerinin 'Çarşı' adını verdiği oğlak, 7'nci ayına girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:01
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        Yüksekova Yeni Mahalle'de yaşayan Elif Karahan'a ait keçi, 7 ay önce sağ ön ayağı olmayan 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi.

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        'Çarşı' adı verilen oğlak, kısa sürede mahallede ilgi odağı oldu. Yardım almadan yaşamını sürdüren Çarşı'ya sahipleri özenle bakıyor.

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        Elif Karahan, Çarşı'yı biberonla süt vererek besleyip büyüttüğünü anlattı. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Karahan, "Büyümesi için bebek gibi baktım. Şimdi 7 aylık oldu.

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        Artık evimizin bahçesinde bize ihtiyaç duymadan kendisi beslenebiliyor, yürüyebiliyor. Sağlık durumu gayet iyi. Özellikle çocuklar 'Çarşı'yı çok seviyor. Komşularımız bazen merak edip bakmaya geliyorlar. Ailemizin yeni üyesi oldu" dedi.

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        #3 ayaklı oğlak
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