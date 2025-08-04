"Hitit ekmeği"ni dünyaya tanıtmak istediklerini dile getiren Topkara, "3 bin 500 yıl öncesinde üretilen Hitit ekmeğini yalnızca Çorum'a değil, dünyaya mal etmek istiyoruz. Bu uygarlık Çorum'da yaşamış bir uygarlık. Bunların bize miras bıraktığı bir ekmek var. Kendi AR-GE çalışmalarımızı yaparak üretime başladık" diye konuştu.