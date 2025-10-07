Habertürk
        3 çocuğunu bıçakla rehin aldı!

        3 çocuğunu bıçakla rehin aldı!

        Olay, Aksaray'da meydana geldi. Çocuklarını görme bahanesiyle eski eşinin evine giden baba, 3 çocuğuna da talihsiz kadına da kabus yaşattı. Önce zavallı kadını darp eden saldırgan, sonra çocuklarını bıçakla rehin aldı.

        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 21:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:20
        3 çocuğunu bıçakla rehin aldı!
        Olay, Aksaray’da meydana geldi.

        Çocuklarını görme bahanesiyle eski eşinin evine giden baba, 3 çocuğuna da talihsiz kadına da kabus yaşattı.

        Önce zavallı kadını darp eden saldırgan, sonra çocuklarını bıçakla rehin aldı.

