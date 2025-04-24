3 gün sonra cansız bedeni bulundu

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili açıklamada bulunan Burmahancı Mahalle Muhtarı Şahin Büyükavcı, “Gencin kaybolması sonrası bu bölgede görüldüğü için beni aradılar. Muhtarlık olarak sosyal medya üzerinde de paylaşım yaparak kaybolan genci görenlerin haber vermesini istedik. Daha sonra sulama kanalına düşmüş olma ihtimali üzerine kanalda ekipler arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 4 saat sonra ekiplerin yoğun arama çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Allah ailesine sabırlar versin” dedi.