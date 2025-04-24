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        3 gün sonra cansız bedeni bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan ortaokul öğrencisi Sefa Çağlar Kılavuz'un su kanalında yapılan arama çalışmalarının 4'üncü saatinde, cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 22:29 Güncelleme: 24.04.2025 - 22:29
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        3 gün sonra cansız bedeni bulundu
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        DHA'nın haberine göre; olayla ilgili açıklamada bulunan Burmahancı Mahalle Muhtarı Şahin Büyükavcı, “Gencin kaybolması sonrası bu bölgede görüldüğü için beni aradılar. Muhtarlık olarak sosyal medya üzerinde de paylaşım yaparak kaybolan genci görenlerin haber vermesini istedik. Daha sonra sulama kanalına düşmüş olma ihtimali üzerine kanalda ekipler arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 4 saat sonra ekiplerin yoğun arama çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Allah ailesine sabırlar versin” dedi.

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