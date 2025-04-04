3 kez ameliyat olan, 'vida takalım' denilen hastada romatizma olduğu ortaya çıktı

Belinden rahatsızlığı bulunan Tuna Sel Sümer (65), 10 sene önce gittiği hastanede 1 hafta içerisinde 3 kez fıtık ameliyatı oldu. Ancak bir türlü rahatsızlığı geçmeyen Sümer, geçtiğimiz aylarda Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Prof. Dr. Şen, yaptığı tetkiklerde Sümer'in aslında fıtık değil, romatizma olduğunu tespit edip fizik tedaviye yönlendirdi. Sümer, yapılan fizik tedavi ve uygulanan yöntemlerle ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.

"ASIL PROBLEMİ ROMATİZMA"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, radyolojik görüntüleri doktorların dikkatli incelemesi gerektiğini belirterek, "Hastamız bize geldiğinde beli öne doğru eğik ve yürürken zorlanıyordu. Hikayesinde kendisinin anlattığı gibi çok kısa aralıklarla 3 kez bel fıtığı ameliyatı olmuş. Bana geldiğinde radyolojik görüntüsüne ve bel MR'ına baktığım zaman orada birtakım işaretler olduğunu gördüm. Hastanın romatizmaya yatkınlığı olduğunu tespit ettim. Birçok kez doktora gitmiş ama maalesef çözememişler. Burada genç meslektaşlarıma vurgulamak istediğim, lütfen radyolojik görüntüyü kendiniz inceleyin. Radyoloji uzmanı meslektaşlarımıza saygı duyuyoruz, onların yorumlarını okuyun ama kendi klinik tecrübenizi içerisine ekleyin bunun asıl problemi romatizma. Bunun üzerine romatizma uzmanı meslektaşımı ve fizyoterapist arkadaşımı arayıp durumu izah ettim. Kendi ürettiği takviye gıdalar ve krem ile hastamızı yeniden sağlığına kavuşturduk" ifadelerini kullandı.