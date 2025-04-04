Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık 3 kez ameliyat olan, 'vida takalım' denilen hastada romatizma olduğu ortaya çıktı - Haberler | Sağlık Haberleri

        3 kez ameliyat olan, 'vida takalım' denilen hastada romatizma olduğu ortaya çıktı

        Adana'da 10 sene önce bir haftada 3 kez belinden fıtık ameliyatı olan ancak bir türlü iyileşemeyen, hatta bazı profesörlerin 'vida takalım' dediği hastanın aslında romatizma rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Hastanın tedavisini yaparak iyileşmesini sağlayan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Meslektaşlarım lütfen radyolojik görüntüleri kendiniz inceleyin. Bu hasta gereksiz ameliyat olmuş" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:32 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ameliyattan sonra 'Vida takalım' dedikleri kişi romatizma hastasıymış
        ABONE OL

        Belinden rahatsızlığı bulunan Tuna Sel Sümer (65), 10 sene önce gittiği hastanede 1 hafta içerisinde 3 kez fıtık ameliyatı oldu. Ancak bir türlü rahatsızlığı geçmeyen Sümer, geçtiğimiz aylarda Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Prof. Dr. Şen, yaptığı tetkiklerde Sümer'in aslında fıtık değil, romatizma olduğunu tespit edip fizik tedaviye yönlendirdi. Sümer, yapılan fizik tedavi ve uygulanan yöntemlerle ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.

        "ASIL PROBLEMİ ROMATİZMA"

        Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, radyolojik görüntüleri doktorların dikkatli incelemesi gerektiğini belirterek, "Hastamız bize geldiğinde beli öne doğru eğik ve yürürken zorlanıyordu. Hikayesinde kendisinin anlattığı gibi çok kısa aralıklarla 3 kez bel fıtığı ameliyatı olmuş. Bana geldiğinde radyolojik görüntüsüne ve bel MR'ına baktığım zaman orada birtakım işaretler olduğunu gördüm. Hastanın romatizmaya yatkınlığı olduğunu tespit ettim. Birçok kez doktora gitmiş ama maalesef çözememişler. Burada genç meslektaşlarıma vurgulamak istediğim, lütfen radyolojik görüntüyü kendiniz inceleyin. Radyoloji uzmanı meslektaşlarımıza saygı duyuyoruz, onların yorumlarını okuyun ama kendi klinik tecrübenizi içerisine ekleyin bunun asıl problemi romatizma. Bunun üzerine romatizma uzmanı meslektaşımı ve fizyoterapist arkadaşımı arayıp durumu izah ettim. Kendi ürettiği takviye gıdalar ve krem ile hastamızı yeniden sağlığına kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

        "SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

        10 senede 3 kez bel fıtığı ameliyatı olan ve hayatı kabusa dönen Tuna Sel Sümer ise ağrılarının hiç dinmediğini, fizik tedavi sonucu yeniden sağlığına kavuştuğunu belirterek şunları söyledi:"Bundan 10 yıl önce bir hastanede aynı hafta içerisinde 3 kez ameliyat olmuştum. O ameliyatlar yapıldıktan sonra iyileşmedim. Son iki yıl içerisinde korkunç ağrılar çektim ve yürüyemeyecek duruma geldim. Birçok yere başvurdum ama sonuç bulamadım. En son Orhan hocamıza geldik, durumu anlattık. Kendisi baktı ve romatizmaya dayalı bir rahatsızlık olduğunu tespit etti. Fizik tedaviye gittim ve yeniden sağlığıma kavuştum."

        3 PROFESÖR DE 'VİDA TAKALIM' DEMİŞ

        Geçtiğimiz yıllarda aynı rahatsızlığı için farklı doktorların farklı bir tedavi önerdiğine de değinen Sümer, "Rahatsızlığım üzerine gittiğim bir kurumda 3 profesör 'vida takalım' dediler. O vidanın bana iyi gelmeyeceğini düşünerek kabul etmedim. Herkes bel fıtığı, bel kayması dedi ama kimse romatizma demedi. Şimdi geçmişi düşündüğümde acaba o ameliyatları boşu boşuna mı oldum ben. Hani beni kurtaracaklardı, iyileşeceksin demişlerdi. İyileşmedim daha kötüye gittim ve şimdi romatizma tanısıyla iyi duruma geldim. Demek ki ben boşu boşuna ameliyat olmuşum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu