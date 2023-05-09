Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Sinema
ABONE OL

3. Uluslararası Distopya Film Festivali 1 Haziran'da başlıyor

1-4 Haziran tarihlerinde AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Distopya Film Festivali'nde Cannes’te Altın Kamera Ödülü alan, yönetmenliğini Chie Hayakawa’nın yaptığı “Plan 75” ile Kristina Buozyte ile Bruno Samper’in imzasını taşıyan “Vesper” de ödül için yarışacak.

3. Uluslararası Distopya Film Festivali 1 Haziran'da başlıyor
HABERTURK.COM

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Distopya Film Festivali'nde heyecan dorukta. Festival yönetimi tarafından belirlenen sektör profesyonellerinden oluşan ön jürinin yaptığı eleme sonucunda bu yıl 7 Uluslararası Uzun Metraj Film ile 8 Uluslararası Kısa Metraj Film finali kaldı.

1-4 Haziran tarihlerinde AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek festival süresince sinema seyirciyle buluşacak olan filmler arasında, Cannes’te Altın Kamera Ödülü alan, yönetmenliğini Chie Hayakawa’nın yaptığı “Plan 75” ile Kristina Buozyte ile Bruno Samper’in imzasını taşıyan “Vesper” de ödül için yarışacak.

Festivalde yarışacak diğer Uluslararası Uzun Metraj Filmler; Be Right Back- Frauke Havemann, Dry Ground Burning- Joana Pimenta-Adirley Queiró, First Age – Alexandre David, Hayatımın Son 5 Günü - Hüseyin Uc-Mahmut Baldemir, Phi 1.618 - Theodore Ushev.
Uluslararası Kısa Film Finalistleri ise; Agnus Dei – Sebastien Garner, Border - Khalifa Al Thani, Fraktal: Money Man – Zahid Çetinkaya, Ruined Wolrd: An AI Elegy in Four Parts - Zoran Poposki, Silent City – Katrina Romanova, Still Here – Guido Ekker, The God – Emir Eğricesu, Three Shadows – Alexandre Lança.

Festival Başkanlığı’nı Hatice Aşkın’ın yaptığı, Program Direktörü Kerem Akça ve Festival Koordinatörü Caner Ural ile Teknik Koordinatör Murat Subay yönetimindeki festivalde Uluslararası Uzun Metraj Filmler; “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” dallarında yarışacak. Uluslararası Kısa Metraj Film yarışma bölümündeki filmler ise “En İyi Film” ve “Jüri Özel Ödülü” için jüri karşısına çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Isle of Escape' 19 Mayıs'ta başlıyor
KÜLTÜR-SANAT 'Isle of Escape' 19 Mayıs'ta başlıyor
'Canavar' seyirciyle buluşuyor
KÜLTÜR-SANAT 'Canavar' seyirciyle buluşuyor
Zamane İstanbulları 17 Eylül’e kadar Pera Müzesi’nde
KÜLTÜR-SANAT Zamane İstanbulları 17 Eylül’e kadar Pera Müzesi’nde
30. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti
KÜLTÜR-SANAT 30. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti
Cannes Film Festivali ne zaman? İşte 76. Cannes Film Festivali tarihi
KÜLTÜR-SANAT Cannes Film Festivali geri sayım
MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu
'Genç Günler' Boğaziçi Gençlik Korosu'yla başladı
KÜLTÜR-SANAT 'Genç Günler' başladı
Depremden etkilenen Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 542'ye yükseldi
KÜLTÜR-SANAT Varan 542
Sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANAT Sanat yönetmeni Ülkenciler hayatını kaybetti
Melih Cevdet Anday’ın şiirlerine müzik eşlik edecek
KÜLTÜR-SANAT Melih Cevdet Anday’ın şiirlerine müzik eşlik edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.