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HaberlerSağlık

3 yıldır kanser hastası olan Steven Cotter'ın o anları gözyaşlarına boğdu

ABD'de yaşayan 9 yaşındaki Steven Cotter, yüksek riskli kanserle 3 yıllık savaşını kazandı. Cotter, son kemoterapi tedavisini alırken gözyaşlarına boğuldu

Steven Cotter
HABERTURK.COM

ABD'nin Oklahoma şehrinde yaşayan 9 yaşındaki Steven Cotter, yüksek riskli kanserle 3 yıllık savaşını kazandı. Cotter, son kemoterapi tedavisini alırken gözyaşlarına boğuldu. 

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Steven Cotter'a, Ağustos 2016’da yüksek riskli akut lenfoblastik lösemi teşhisi konduğunda altı yaşındaydı. Minik Cotter, hastalığına tanı konulmasından sadece birkaç gün sonra kemoterapi tedavisine başladı. Son üç yıl boyunca her gün ilaç almaya devam etti.

Steven'ın annesi Ashley Cotter, oğlunun son kemoterapi ilacını alırken duygusal anlar yaşadığı videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Artık kanser hastası olmadığı, bu yüzden de tedaviye ihtiyaç duymadığı düşüncesi, minik Steven'ı gözyaşlarına boğdu. Video çok kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. 

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