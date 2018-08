Otelden gönderilen yazıyla her şey ortaya çıktı

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul'da yaşayan M.Y. adlı kadın ile S.Y. 10 yıl önce evlendi. Çift evliliklerinin son döneminde sorunlar yaşamaya başladı. Bunun üzerine M.Y., mahkemeye başvurarak eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, küçük düşürücü ve hakaret içeren sözler kullandığını öne sürdü. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını öne süren M.Y., boşanmalarına karar verilerek maddi ve manevi 1 milyon TL tazminata da hükmedilmesini talep etti.

'EŞİM BENİ ALDATTI'



Bunun üzerine koca S.Y. de eşinin kendisini H.K. adlı kişiyle aldattığını öne sürerek zinaya dayalı boşanma talebinde bulundu. Mahkemeye başvuran S.Y. de eşinden toplam 1 milyon TL'lik maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

OTELDEN KAYIT İSTENDİ



Mahkeme M.Y. adlı kadının başka bir erkekle kaldığı iddia edilen otele yazı yazarak bu kişinin otelde kalıp kalmadığını sordu. Otelden gönderilen yazıda, M.Y. adlı kadının H.K. isimli kişi ile 3014 nolu odada kaldığı bildirildi.

TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Mahkeme, tarafların açtığı davaları kabul ederek boşanmalarına karar verdi. Mahkeme tarafların birbirlerinden talep ettikleri maddi ve manevi tazminat taleplerinin ise reddine hükmetti.

