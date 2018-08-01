Otelden gönderilen yazıyla her şey ortaya çıktı

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'3014 nolu oda' boşanması

İstanbul'da yaşayan M.Y. isimli kadın 10 yıllık eşinin kendisine kötü davrandığını, fiziksel şiddet uyguladığını ve kendisini küçük düşürdüğünü belirterek boşanma davası açtı. Bunun üzerine koca S.Y. de eşinin kendisini aldattığını öne sürerek karşı dava açtı. İki taraf da birbirinden 1 milyon lira tazminat istedi. Mahkeme, kadının kaldığı öne sürülen otelden kayıtları istendiğinde ihanet ortaya çıkı. Otelden gönderilen yazıda M.Y.'nin, H.K. adlı kişiyle 3014 nolu odada kaldığı belirtildi. Mahkeme tarafların boşanmalarına karar verirken tazminat talebini reddetti.

01.08.2018 - 12:28 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul'da yaşayan M.Y. adlı kadın ile S.Y. 10 yıl önce evlendi. Çift evliliklerinin son döneminde sorunlar yaşamaya başladı. Bunun üzerine M.Y., mahkemeye başvurarak eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, küçük düşürücü ve hakaret içeren sözler kullandığını öne sürdü. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını öne süren M.Y., boşanmalarına karar verilerek maddi ve manevi 1 milyon TL tazminata da hükmedilmesini talep etti.

'EŞİM BENİ ALDATTI'

Bunun üzerine koca S.Y. de eşinin kendisini H.K. adlı kişiyle aldattığını öne sürerek zinaya dayalı boşanma talebinde bulundu. Mahkemeye başvuran S.Y. de eşinden toplam 1 milyon TL'lik maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

OTELDEN KAYIT İSTENDİ

Mahkeme M.Y. adlı kadının başka bir erkekle kaldığı iddia edilen otele yazı yazarak bu kişinin otelde kalıp kalmadığını sordu. Otelden gönderilen yazıda, M.Y. adlı kadının H.K. isimli kişi ile 3014 nolu odada kaldığı bildirildi.

TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, tarafların açtığı davaları kabul ederek boşanmalarına karar verdi. Mahkeme tarafların birbirlerinden talep ettikleri maddi ve manevi tazminat taleplerinin ise reddine hükmetti.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 10 dakika önce
    ne rezil işler...
  • Misafir 12 dakika önce
    Erkekler evlilikten soğudu, uzaklaştı. Hele varlıklı bir erkeğin evlenmesi tamamen delilik.
  • Misafir 13 dakika önce
    Yazıklar olsun böyle adalete kadın yapınca birşey yok erkek yapsaydı 1 milyon tazminat olacaktı adalet yok
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