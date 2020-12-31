31 Aralık 2020 tarihinin hafta içi Perşembe gününe denk gelmesinden dolayı tatil olup olmadığı bu bakımdan ise açık olan yerler araştırılmaya başlandı.

Borsa İstanbul'da işlem yapılacak mı?

Yeni yıla saatler kala bugün Borsa açık mı? sorusu merak ediliyor. Borsa İstanbul, bugün yani 31 Aralık'ta tüm gün işlem yapılabilecek, 1 Ocak ise resmi tatil olduğundan BIST kapalı olacak. Borsa İstanbul’da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

13:00 – 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13:55 – 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14:00 – 18:00 Sürekli İşlem

18:01 – 18:05 Kapanış¸ Seansı

18:05 – 18:08 Eşleştirme / Fiyat Belirleme

18:08 – 18:10 Kapanış Fiyatından İşlemler

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri de merak konusu oldu. Sadece 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.