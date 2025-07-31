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        Haberler Bilgi Gündem 31 Temmuz dünya ne günü? 31 Temmuz'da ne oldu ve anlamı ne? 31 Temmuz tarihinde yaşanan olaylar neler?

        31 Temmuz dünya ne günü? 31 Temmuz'da ne oldu ve anlamı ne?

        31 Temmuz tarihinde gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 31 Temmuz'da ne oldu? İşte 31 Temmuz'da tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 00:29 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:29
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        31 Temmuz'da yaşanan gelişmeler araştırılıyor. Tarih süresince 31 Temmuz, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 31 Temmuz’da meydana gelen dikkat çekici olaylar...

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        31 TEMMUZ'DA NELER YAŞANDI?

        1492 - Yahudilerin, İspanya'dan kovulacağını gerekçeleriyle bildiren Elhamra Kararnamesi imzalanarak yürürlüğe girdi.

        1560 - Piyale Paşa, Tunus'un Cerbe Adası'nı ele geçirdi.

        1722 - İstanbul'da III. Ahmet için yaptırılan Sadabad Sarayı törenle açıldı.

        1908 - II. Abdülhamit döneminde resmî bir göreve dönüşen "hafiyelik", resmen ortadan kaldırıldı.

        1914 - Fransız Sosyalist Partisi'nin (1902) ve L'Humanité gazetesinin kurucusu, yazar, konuşmacı ve devlet adamı Jean Jaurés bir deli tarafından öldürüldü.

        1922 - İstiklal Mahkemeleri Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

        1932 - Almanya'da seçimlerde 230 Milletvekilliği alan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Naziler) birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 Milletvekili çıkardılar.

        1932 - Keriman Halis, Belçika'da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine "Ece" soyadını verdi.

        1936 - İspanya'da General Franco'nun faşist güçleri Madrid'i kuşattı.

        1944 - Küçük Prens adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Saint-Exupéry, Akdeniz semalarında F-5B ile keşif uçuşu sırasında kayboldu.

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        1952 - Türkiye'nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.

        1959 - Bask Yurdu ve Özgürlüğü (ETA) örgütü kuruldu.

        1964 - Amerika Birleşik Devletleri uydusu Ranger 7, Ay yüzeyinin yakından çekilmiş fotoğraflarını yolladı.

        1965 - İngiliz televizyonunda sigara reklamları yasaklandı.

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        1971 - Apollo 15 astronotları David Scott ve James Irwin, Ay yüzeyinde 4 tekerlekli bir araçla gezdiler.

        1980 - ASELSAN, ilk Türk telsizini üretti.

        2024 - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldü.

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