39. Genç Günler'in teması 'Gelecek, Peki Nasıl?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak düzenlediği 39. Genç Günler, 9 Mayıs 2025 tarihinde Boğaziçi Gençlik Korosu Konseri’yle başlıyor. Genç Günler’in ilk etkinliği olan Boğaziçi Gençlik Korosu Konseri’nde, Şef Masis Aram Gözbek’in yönetimindeki orkestra seçkin bir repertuvarla Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 20.30’da gençlerin karşısına çıkacak. İstanbul’un en önemli gençlik ve sanat buluşması olan Genç Günler, 9-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında söyleşiler, atölyeler ve katılımcı grupların oyunlarıyla, gençleri sanatla buluşturacak.

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever bu senenin temasını şöyle açıklıyor: "Bildiğiniz üzere her yıl bir bağlam cümlesiyle Festival’imizi açıklıyoruz. Sanatsal ekibimizdeki arkadaşlarımızla uzun toplantılar sonucu, 'Gelecek!.. Peki Nasıl?' cümlesiyle bu yılın mottosunu belirledik. Özellikle yapay zeka ve dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzden baktığımızda, çoğumuzu bu 'belirsizlik'ten kaynaklı bir karamsarlığın ve endişenin esir aldığını da gözlemliyoruz. Özellikle son yıllarda yaşanan değişimin hızla hayatımızı şekillendirmesi, hepimizi değişmeye, uyum sağlamaya zorluyor. Peki uyum sağlayamadığımız noktada başımıza ne gelecek? Dünya, yapay zekanın makine ve robotla buluşmasıyla, 'insansız' bir evreye doğru mu gidiyor? Peki Beckett’in 'anlamsız'lık ikliminden daha derin bir 'anlam' ve 'bağlam' kriziyle mi karşı karşıyayız? İnsan, bu 'travma'yı nasıl atlatacak? Hatta nesillerin alfabetik kodlarla sıralandığı bir denklemden baktığımızda, gelecekte insan olacak mı?"

Bu yıl 20 konservatuvar oyunu, 28 üniversite tiyatro kulübü oyunu, 5 iç yapım oyunu 39. Genç Günler’de seyirciyle buluşacak. 39. Genç Günler, her yaştan genci sahnelerinde buluşturmaya devam edecek. İBB Şehir Tiyatroları her yıl olduğu gibi tiyatrosunun içinden Genç Günler için hazırladığı oyunlarına da festival boyunca yer veriyor. Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı, Hakan Örge’nin yönettiği “Bir Adam Yaratmak”, Dennis Kelly’nin yazdığı, Ogeday Erkut’un yönettiği “Öksüzler”, Fırat Devecioğlu’nun yazdığı Ayşe Günyüz Demirci’nin yönettiği “Lazarus”, Yağmur Topçu’nun yazdığı, Ahmet Kahvecioğlu’nun yönettiği “Gölge”, Samuel Beckett’in yazdığı, Selçuk Yüksel’in yönettiği “Krapp’ın Son Bandı” festivalde seyirciyle buluşacak. Hayko Cepkin İBB Şehir Tiyatroları 39. Genç Günler’de tiyatronun ve sinemanın genç yeteneklerini seyirciyle buluşturuyor. Hayko Cepkin, Giray Altınok, Cem Say ve Özlem Özdemir’in katılacakları söyleşilerde konuklar kariyerleriyle ilgili gençlerin ilgisini çekecek konulara değinecek, sorularına cevap verecekler. Hayko Cepkin Söyleşisi 13 Mayıs 2025 tarihinde 14.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

Cem Say ve Özlem Özdemir Söyleşisi 13 Mayıs 2025 tarihinde 18.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. Giray Altınok Söyleşisi 15 Mayıs 2025 tarihinde 18.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. Giray Altınok İBB Şehir Tiyatroları yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk, fiziksel tiyatro, yaratıcılık, beden, hareket vb. güncel konularda birbirinden önemli eğitmenlerle atölyeler düzenliyor. Doç.Dr. Sibel Erdenk’in düzenlediği “Hareket Atölyesi” REKLAM 10-11 Mayıs Saat 13.00-17.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1 Öğr. Gör. Yönetmen Barış Erdenk’in düzenlediği “Yönetmenlik Atölyesi” 10 Mayıs Cumartesi Saat 17.30-19.30 Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi Prof. Dr. Beliz Güçbilmez’in düzenlediği “Yazarlık Atölyesi” 16 Mayıs Saat Cuma Saat 17.30-19.30 Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi İpek Bilgin’in düzenlediği “Oyunculuk Atölyesi” 17 Mayıs Cumartesi Saat 13.00-17.00 Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi Yasin Yürekli’nin düzenlediği “Fiziksel Tiyatro-Clown Atölyesi” 17-18 Mayıs Saat 13.00-17.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1