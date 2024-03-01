3. Antalya Diplomasi Forumu başladı

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 3. kez ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen forumun bu yılki ana teması "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren konularla iklim değişikliğinden teröre, gıda güvenliğinden uzay diplomasisine pek çok küresel meselenin ele alınacağı forumda, "Gazze" de konuşulacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Kadın, Barış ve Güvenlik" üzerine yüksek düzeyli oturum da gerçekleştirilecek.

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