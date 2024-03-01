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        Haberler Dünya 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı

        3. Antalya Diplomasi Forumu başladı

        100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılacağı 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı. Forum 3 Mart'a kadar devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:52
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        3. Antalya Diplomasi Forumu başladı
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        Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 3. kez ev sahipliği yapıyor.

        Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen forumun bu yılki ana teması "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.

        Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren konularla iklim değişikliğinden teröre, gıda güvenliğinden uzay diplomasisine pek çok küresel meselenin ele alınacağı forumda, "Gazze" de konuşulacak.

        Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Kadın, Barış ve Güvenlik" üzerine yüksek düzeyli oturum da gerçekleştirilecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #Antalya Diplomasi Forumu
        #dünya
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