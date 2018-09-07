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4 dünya liderinden, 'zehirlenme olayından iki Rus istihbaratçı sorumlu' diyen İngiltere'ye destek

ABD, Fransa, Almanya ve Kanada'nın liderleri ortak bir yazılı açıklamayla, İngiltere'nin eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya Mart ayında düzenlenen suikast girişiminden iki Rus istihbaratçıyı sorumlu tutan soruşturma bulgularına 'güvenlerinin tam olduğunu' açıkladı.

07.09.2018 - 09:20 | Güncelleme:

ABD, Fransa, Almanya ve Kanada, ortak bir yazılı açıklamayla Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya Rus Noviçok sinir gazı kullanılarak düzenlenen suikast girişiminden iki Rus istihbaratçıyı sorumlu tutan İngiltere'ye destek verdi.

Açıklamada "İngiltere'nin iki şüphelinin GRU olarak da bilinen Rusya istihbaratın çalışanları olduğu yönündeki değerlendirmesine güvenimiz tam" ifadeleri yer aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, emrin GRU'nun dışından ve Rus devletinin üst kademelerinden geldiğinin kesin olduğunu söylemişti. Kremlin ise suçlamaları reddediyor.

May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in imzasını taşıyan açıklama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) suikast girişimi gündemiyle düzenlediği toplantıdan önce geldi.

Çarşamba günü İngiltere polisi, Rusya devletinin üst kademelerinden emir aldıkları öne sürülen Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov isimli şüphelilerin fotoğrafları servis etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuriy Uşakov ise, bu isimlerin kendisine bir şey ifade etmediğini söylemişti.

66 yaşındaki Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'deki bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmuş, ikilinin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklanmıştı.

- BBC
Yulia ve Sergei Skripal

Bu olayın ardından Temmuz ayında Charlie Rowley ve Dawn Sturgess adındaki çift de Amesbury kasabasında aynı sinir gazından zehirlendi.

Sturgess hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Eşi Rowley ise taburcu edildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, olayın ardından Rusya'yı "İngiltere'yi kimyasal silah çöplüğüne çevirmekle" suçladı.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise bu iddianın "kirli bir siyasi oyun" olduğunu söyledi ve İngiltere'nin kendilerinden özür dileyeceğini umduklarını belirtti.

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