4 gün sonra 2 km uzakta kesik baş bulundu!

Kastamonu'da olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu’nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu.

4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU İHA'da yer alan habere göre bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Adem Yeşilgil’e (48) ait olduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3’ü de tutuklandı.