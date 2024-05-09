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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 gün sonra 2 km uzakta kesik baş bulundu - Kastamonu haberleri, son haberler

        4 gün sonra 2 km uzakta kesik baş bulundu!

        Kastamonu'da sulama kanalında 48 yaşındaki Adem Yeşilgil'in cansız bedeni, başı kesilmiş halde bulunmuştu. Bölgede yapılan arama çalışmasının ardından Yeşilgil'e ait baş, olay yerine 2 km uzakta bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 08:05 Güncelleme: 09.05.2024 - 08:35
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        Komandolar 4 gündür kesik başı arıyordu!
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        Kastamonu'da olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu’nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu.

        4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

        İHA'da yer alan habere göre bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Adem Yeşilgil’e (48) ait olduğu belirlendi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

        ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3’ü de tutuklandı.

        4 GÜN SONRA KESİK BAŞ BULUNDU

        Dört günün ardından maktulün kayıp kafası ise 4 gününün ardından olay yerinden 2 bin 200 metre uzaklıkta Söğütler köyü kanal boyu mevkiinde bulundu.

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