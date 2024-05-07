Kastamonu'da tüyler ürperten olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu’nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi.

BAŞ BÖLGESİ OLMAYAN CANSIZ BEDEN BULUNDU Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında baş bölgesi kesilmiş halde ceset bulundu.

4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU İHA'da yer alan habere göre bulunan cansız bedenin, 4 gündür kayıp olarak aranan Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden 48 yaşındaki Adem Yeşilgil’e ait olduğunu belirledi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde jandarma ekipleri, baş bölgesi kesik halde bulunan ceset ile ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ş.K., N.K. ve E.Ö., güvenlik önlemleri altında Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.