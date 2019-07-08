İstanbul Büyükçekmece'de Pakistanlı kardeşler, elleri kolları bağlı 4 gün boyunca dehşeti yaşadı. Arkadaşları tarafından bağlanarak ailelerinden para istenen Pakistalı kardeşleri, çaldıkları ıslık sesi kurtardı.

Olay, Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. İHA'nın haberine göre, Pakistanlı Mehmet Hicaz Ahmad (23) ve Mehmet Bilal Ahmad (23) isimli kardeşler, mahallede bir süre önce boş bir dükkanı tutarak burada yaşamaya başladı. İşe gidip gelen Ahmad kardeşlerin yanlarında arkadaşları olduğu ileri sürülen 4 kişi daha geldi. Şüpheliler, Pakistanlı iki kardeşin ellerini ve ayaklarını bağladı ve darp ederek para istedi. Pakistanlı kardeşlerin bir miktar parasını alan şüpheliler, daha sonra telefonla ailelerini arayarak para istedi.

ISLIK ÇALARAK KURTULDULAR

Dört gün boyunca aç bırakılan ve dehşeti yaşayan Pakistanlı kardeşler, zanlıların yanlarında olmadığı bir anda iş yerinin kırık camından yardım istedi. Pakistanlı kardeşlerden Mehmet Hicaz, kırık olan dükkan camına çıkarak yoldan geçen bir vatandaşa ıslık çaldı. Ellerinin bağlı olduğunu gösteren Mehmet Hicaz'ı gören vatandaş ise vakit geçmeden polise haber verdi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

VATANDAŞLAR YEMEK VERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Pakistanlı kardeşleri kurtarırken, boş dükkanın çeşitli yerlerinde saklanan 3 kişi ile birlikte o sırada evde misafir olarak bulunduğu söylenilen 5 kişi ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Bu sırada günlerdir aç susuz kalan Ahmad kardeşlere de vatandaşlar tarafından su ve yemek verildi. İki kardeş daha sonra ailelerini arayıp iyi olduklarını bildirdiler.