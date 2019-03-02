Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kısa Film Kolektifi Festivali, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde başladı. 22 Mart’a kadar sürecek olan festivalde kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türde 64 kısa film izlenebilecek. Bu yıl sinematografik makyaja özel bir yer ayrılan festival kapsamında Makyaj Sergisi, Cosplay Yarışması Finali ve Makyaj Atölyesi de 4'üncü Kısa Film Kolektifi Festivali'nde yer alacak.

Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türde 64 kısa filmin izlenebileceği festivalde, bu sene çocuklar için de yaş grubuna göre özel olarak düzenlenmiş bir kısa film seçkisi yer alıyor. Film gösterimleri, söyleşiler ve seçki sonrasında sinemaseverlerin, etkinliğe katılan yönetmenlerle söyleşiler gerçekleştirdiği 'Kolektif Muhabbet' adlı söyleşiler düzenlenecek.