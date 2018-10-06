40 milyon turist
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Bağlıkaya: 40 milyon turist hedefi aynen devam ediyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yıl sonu turist hedeflerine ilişkin, "40 milyon turist hedefimize aynen devam ediyoruz. 36 milyon olarak başladı, 38 milyon oldu, inşallah hedefin yakalanacağını düşünüyorum." dedi

06.10.2018 - 13:54 | Güncelleme: AA

Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu yıl yoğun şekilde turist ziyareti yaşandığını söyledi.

Türkiye'de, farklı ülkelerden gelen turistlere sunulacak her türlü ürünün ve imkanın bulunduğunu dile getiren Bağlıkaya, turist sayısında artış beklediklerini vurguladı.

"HEDEFİN YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının turizme olumlu yansıdığını belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl hiçbir pazarda düşüş yaşamadık. Yine aynı şekilde artış bekliyoruz. 2014-2015 yılının üstünde artışlar var. Ülkemizin değişik turistlere sunacak her türlü ürünü var. Kış turizmi için kayak merkezleri, yaylalarımız, sağlık turizmi için imkanlarımız var. 40 milyon turist hedefimize aynen devam ediyoruz. 36 milyon olarak başladı, 38 milyon oldu, inşallah hedefin yakalanacağını düşünüyorum."

Bağlıkaya, turizm gelirlerinin artırılması konusunda çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Harcama kapasitesi yüksek olan pazarları biraz daha aktive etmemiz gerekiyor. Bunun için bakanlığımız başta olmak üzere hep beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

ERKEN REZERVASYON

Erken rezervasyon döneminin yine hareketli geçeceğini düşündüğüne değinen Bağlıkaya, iç pazarda da döviz artışına endeksli olarak belirli seviyelerde artış beklediklerini belirtti.

Bağlıkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben erken rezervasyonun yine hareketli geçeceğini düşünüyorum. Fiyatların, geçen senekinden biraz daha yukarıda olacağı gözüküyor. Turizm ekonomisinin kuralı; önce almak gerekiyor ki istediğiniz yerde ve istediğiniz fiyatta tatil yapabilesiniz. 2019 yılında rezervasyonunu önceden yapmayanlar, ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşabilir. İç turizm yapan arkadaşlarla irtibat halindeyiz."


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