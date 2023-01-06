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Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarınca 40 yıldır biriktirilen bitki ve hayvan örnekleri Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenecek

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AA
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    Bitki ve hayvan örnekleri, Karaağaç Yerleşkesi'nde yarın açılışı yapılacak müzede bilim ve doğa meraklılarının ilgisine sunulacak.
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    AA'nın haberine göre Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapan Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğunu söyledi.
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    Bu bitkilerin yüzde 32'sinin endemik olduğunu belirten Çamlıtepe, "Türkiye Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik zengini ise Trakya da Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik zenginidir. Trakya 2 bin 773 bitki türü içermekte olup Türkiye bitki çeşitliliğinin yaklaşık yüzde 25'ini temsil etmektedir.
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    Trakya'daki bitkilerin 68'i sadece bu bölgede bulunmaktadır. Bölgede 415'i omurgalı olmak üzere 2 bin 162 hayvan türü tespit edilmiş olup bu sayı her yıl artmaktadır" dedi.
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    "ÜNİVERSİTEMİZ ZENGİN BİR KOLEKSİYONA SAHİP"

    Çamlıtepe, TÜ Biyoloji Bölümünün çok sayıda bitki ve hayvan örneğinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahip olduğunu dile getirdi.
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    Bu koleksiyonun bir bölümünün, TÜ Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceğini ifade eden Çamlıtepe, "Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun katkı ve destekleriyle hayata geçirilen müzemiz 7 Ocak'ta ziyarete açılacak. 
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    Müzede sergilenecek örnekler orijinaldir. 40 yıl boyunca bölüm öğretim elemanlarınca müze tekniklerine uygun olarak hazırlanmıştır ve örneklerin temininde avlanma yapılmamıştır" diye konuştu.
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    Çamlıtepe, müze projesi ile doğa koruma bilincine katkının yanı sıra doğal zenginliğin gelecek nesillere tanıtılması, aktarılması ve kente yeni bir turizm alanı kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    "734 TÜRDEN 1923 ÖRNEK SERGİLENECEK"

    Müzede son hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Çamlıtepe, şöyle konuştu:

    "Müzemizde ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan, özellikle Trakya'nın biyolojik zenginliğini yansıtan çeşitli omurgasızlar, böcekler, yumuşakçalar, bitkiler, balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ait toplam 734 türden 1923 örnek sergilenmektedir. 
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    Bu örneklere ait bilimsel veriler Türkçe ve İngilizce olarak bilgi panellerinde ve akan dokunmatik ekranda yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulmaktadır.

     
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    Üniversitemizin biyoloji bölümü müze depolarında 100 bini aşkın böcek materyali ve yaklaşık tanımlanmış 2 bin böcek türü ve 1000'i aşkın iskelet-doldurulmuş omurgalı örnekleri ve 15 bini aşkın bitki örneklerini içeren uluslararası herbaryumu (Kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yer) mevcuttur. 
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

    Bu kapsamda hem müzemiz hem de müze depomuz uluslararası araştırıcılara hizmet sunma ve destekleme görevi de görecektir."
  • 40 yılda toplandı... Trakya'da sergilenecek

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