44. İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan, dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma unvanını taşıyan İstanbul Maratonu, 44. kez gerçekleştirildi. Maraton her sene olduğu gibi bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.