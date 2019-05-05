Muğla'da 80 yaşındaki Sultan Tolga, 2 yaşındayken yapılan iğne sonrası beyin felci geçirdiğini belirttiği zihinsel engelli ve yatalak oğluna 49 yıldır usanmadan bakıyor. Oğlu 51 yaşındaki Şevket Tolga'yı elleriyle besleyerek tüm bakımlarını yapan Tolga, bir annenin evladı için yapabileceği fedakarlığın simgesi oldu.
ENGELLİ VE YATALAK OĞLUNA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR
DHA'nın haberine göre; Türkiye'de herkes Muğlalı Sultan Tolga'yı, 'Dondurmak Gaymak' sinema filminde 'Çoban Teyze' rolünde tanıdı. Hiçbir sıkıntısını belli etmeyen Sultan ninenin bilinmeyen yönü ise zihinsel engelli ve yatalak oğluna 49 yıldır gözü gibi bakması. İşçi emeklisi Sultan Tolga, 24 yıl önce eşini, 17 yıl önce ise arı sokması sonucu oğlunu kaybetti. Yaşlı kadın, kızı evlendikten sonra beyin felci geçiren engelli oğlu Şevket ile baş başa kadı. Yüzünden gülümseme eksik olmayan ve hayata küsmeyen Sultan nine, ilerleyen yaşına rağmen yatalak evladının sabah kahvaltısını yaptırıp, öğle ve akşam yemeğini yediriyor.
SULTAN NİNE'NİN TEK ARZUSU BAHÇE DUVARININ TAMİRİ
Bağımsız derme çatma 2 odalı bir evde oğlunu elleriyle besleyen Sultan Tolga, "Çocukluğumdan beri fakirlik içinde büyüdüm. Hep mısır ekmeği yedik. Evlendikten sonra buğday ekmeğini gördüm. Kimsenin malında gözüm yok. Bu yaşıma geldim, elimi uzatıp bir şey almadım. Oğluma bakmaya mecburum. Doğarken iyi, bakarken zor olmamalı. Allah bana güç versin, ben ona bakarım. Bir yanlış iğne çocuğumu mahvetti. Dönemin Belediye Başkanı Erman Şahin elimden tuttu ve bana iş verdi. Yüzümün akıyla ekmeğimi kazandım. Yüz karası yapsaydım hayatta kimsenin yüzüne bakamazdım. Aldığım emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz. Kimseye boyun eğmiyorum. Kuru ekmek ve soğan yiyeyim yeter ki ağzımın tadı bozulmasın" dedi.
Sultan nine, evinin bahçe duvarının yıkıldığını ve bir an önce yaptırılması için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
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