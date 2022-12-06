5 Aralık reyting sonuçları hemen her gün olduğu gibi bugün de magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Güney Kore - Hırvatistan ve Brezilya - Japonya maçları ile Yasak Elma ve Bir Gün Işığı gibi yapımlar arasında dün akşam büyük rekabet yaşandı. İşte AB ve total reyting sıralaması...