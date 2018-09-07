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5 bin saat bunun için uğraştı! Model uçak yaptı!

07.09.2018 - 10:12 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'de yaşayan tasarımcı sadece tutkal, kağıt ve minik tahta parçalarını kullanarak kendi son model uçağını yaptı

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    ABD'de yaşayan tasarımcı, sadece tutkal, kağıt ve minik tahta parçalarını kullanarak kendi son model uçağını yaptı, tam 5000 saatini buna harcadı! 

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    Model uçağın son hali görenleri kendine hayran bıraktı!

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    Tasarımcı, falçatasını alıp kağıtları parça parça kesti.

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    Parçaları birleştirmek için tutkal kullandı.

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    Bakın yavaş yavaş kağıt ve tahta parçaları nasıl bütünleşecek?

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    En zor tarafı ise uçağın iç kısmını oluşturmak!

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    Çok ince işçilik gerektiğinden uçağın iç kısmının oluşması binlerce saat sürüyor.

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    Sadece bir koltuğun kesimi ve yapıştırması 20 dakika sürdü.

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    Business Class'ın yapımı ise oldukça zahmetliydi ve çok fazla itina istiyordu.

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    Bu arada sadece uçağın iç dizaynının 1 yıl sürdüğünü de belirtmeden geçmeyelim!

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    Uçağı ortaya çıkarabilmek için en ufak detaylara kadar indi! Örneğin koltuklar...

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    Boeing 777 jetin özel bir modeli karşınızda...

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