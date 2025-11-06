5 bin yıllık kaplarda kadının önemini gösteren gerdanlık detayı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.

Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentte, binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan, ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi. Bu yılki kazılarda ise 5 bin yıl öncesine tarihlenen gerdanlık kabartmalı özel kaplar bulundu.

Höyüklerin öneminden bahseden Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyüğü, İzmir'de ilk köy yerleşiminin başladığı yer. Yassıtepe ve İpeklikuyu Höyüğü’yle birlikte İzmir'in geçmişine yönelik bulgu ve bilgiler sağlıyor. Bu yıl Yassıtepe kazılarına ağırlık verdik.