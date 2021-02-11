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Meteoroloji duyurdu! 20 derece düşecek! 5 gün kar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava Megakent İstanbul’da adeta kapıya dayandı. Yaklaşık 10 gündür bahar havasının etkili olduğu İstanbul’da sıcaklıklar bugünden itibaren 20 dereceye yakın düşecek. Soğuk hava ile birlikte cumartesi gece saatlerinden itibaren son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı 5 gün boyunca etkili olacak

ZEMHERİ! Son dakika: Kar kapıya dayandı! Sıcaklıklar 20 derece düşecek
Meteoroloji duyurdu! 20 derece düşecek! 5 gün kar!
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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul’da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün İstanbul’u terk ediyor. Bahar havasının terk ermesi ile birlikte İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düşecek.

PERŞEMBEYE KADAR ETKİLİ OLACAK

İHA'da yer alan habere göre soğuk hava ile birlikte cumartesi günü gece saatlerinde kar yağışı İstanbul’un batı ilçelerinden giriş yapması bekleniyor. Kar yağışının İstanbul’da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor.

SON YILLARIN EN FAZLA KAR YAĞIŞI

Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak. Öte yandan kar yağışının İstanbul’da son yılın en düşük seviyesini gören barajların doluluk oranlarını da hızla yükseltmesi bekleniyor.

BUGÜN PARÇALI BULUTLU, YARIN YAĞIŞLI

Beklenen soğuk hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklama ise şu şekilde: “Havanın; perşembe günü parçalı çok bulutlu, cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ SICAKLIK 3 DERECE OLACAK

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.”

İSTANBUL'UN BİR HAFTALIK HAVA DURUMU

İstanbul’da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı.

Bugün: Parçalı bulutlu 12-19 derece.

Cuma: Parçalı bulutlu 2-12 derece.

Cumartesi: Bulutlu 1-3 derece.

Pazar: Kar yağışlı -1-3 derece.

Pazartesi: Kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece.

Salı: Kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece.

Çarşamba: Kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece.

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