5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta, 5 katlı binanın bodrum katındaki yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bir bina sakinlerinin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma yapıyor.

AA'da yer alan habere göre ilçede 5 katlı binanın bodrum katından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yüzünden merdiven bölümü dumanla dolan binanın bazı sakinleri üst katlarda mahsur kaldı.

MAHSUR KALANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler yangına müdahale ederken mahsur kalanların kurtarılması için de çalışma başlattı. Üst katlarda mahsur kalan bina sakini dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.