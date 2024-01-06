5 Ocak Cuma reyting sonuçları! Dün akşam en çok Kızılcık Şerbeti mi Yalı Çapkını mı izlendi?
Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 5 Ocak Cuma günü Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin yeni bölümleri değil, tekrarları yayınlandı. Bunun dışında sinemaseverler için de dün akşam yerli ve yabancı olmak üzere birçok film de vardı. Peki, 5 Ocak Cuma günü reyting sonuçları nasıldı, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, detaylar...
Dün akşam ekranlarda birçok yapım seyirciyle buluştu. Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti (tekrar), Yalı Çapkını (tekrar) gibi birçok dizi yayınlanırken Kutsal Damacana ve Bebek Firarda gibi filmler de seyirci karşısına çıktı. Peki, 5 Ocak Cuma günü reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 5 Ocak Cuma günü reyting sonuçları ile birinci olan dizi-film...
5 OCAK CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi; geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
5 OCAK CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi; geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.