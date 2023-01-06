"5 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi. AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen Tuzak ve İyilik gibi yapımların ardından izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, 5 Ocak Perşembe güncel reyting sonuçları ve sıralama...