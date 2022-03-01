Kadın Yönetmenler Festivali başladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başladı. Açılışa yönetmen, akademisyen ve birçok davetli katıldı. Festival Direktörü ve Kadın Yönetmenler Derneği üyesi Gülten Taranç ve orkestra ekibinin açılış konseriyle başlayan gecede; kadını her zaman ilk sırada tutan, kültür ve sanatı önemseyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Floransa’dan festival açılışına bağlanarak festivale verdiği değeri yineledi. Neptün Soyer açılış konuşmasında, festivalin içeriğinden bahsederken kadına ve sanatçıya verdiği değerden bahsetmeyi ihmal etmedi.

Açılışta Akademi Başarı Ödülü’nü Dr. Ögr. Üyesi Burcu Dabak, Yönetmen Başarı Ödülü’nü ise İranlı yönetmen Nergis Abyar aldı.