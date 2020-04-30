50 yaşındaki Rus kadın

AA

Rusya'da yaşarken internet üzerinden tanıştığı adama aşık olarak Mersin'e gelen 50 yaşındaki kadın, hem ikinci kez evliliği tattı hem de Müslüman oldu.

Sibirya bölgesinde yaşayan Elena Tonkikh, kocasından ayrıldıktan sonra oğlu ve annesiyle yaşamaya başladı. Tren mühendisliği yapan Tonkikh, internet üzerinden tanıştığı 57 yaşındaki Hüsamettin Orak ile arkadaş oldu. Karısını 5 yıl önce kaybeden iki çocuk babası Orak ile yaklaşık bir yıl boyunca görüşen Rus kadın, Orak'ı görmek için Gülnar ilçesine geldi. Hem ilçeyi hem coğrafyayı seven Tonkikh, Orak'ın evlilik teklifini kabul ederek Mersin'de kalmaya karar verdi. Nikahları 20 Nisan'da yapılan çift, imam nikahı kıymak için de harekete geçti.

İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan kadına ihtida belgesinin yanı sıra Kur’an'ı Kerim, başörtüsü ve çeşitli hediyeler verildi. Orak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin sohbetinden etkilendiğini belirterek, "İnternette bir yıl görüştükten sonra beni görmek için buraya geldi. Türkiye'deki samimi ortamı gördü, buraları beğendi. Biz de evlenmeye karar verdik." dedi.

"İkinci baharını" yaşayan ve "Orak" soyadını alan Elena da Türkiye'de yaşamaktan ve Müslüman olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.