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Sözleşmeli öğretmen alımı
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Sözleşmeli öğretmen alımı: 5000 sözleşmeli öğretmen alımı için tercih başvuruları başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen için tercihleri almaya başladı. Tercih yapmak isteyen adaylar, başvurularını nereden yapacaklarını araştırıyor. Peki, 5 bin öğretmen alımı için tercih başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

04.09.2018 - 18:54 | Güncelleme:

Ücretli öğretmenler arasından alınacağı açıklanan 5 bin ücretli öğretmen tercih başvuruları başladı! Tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmen adayları, başvurularını bakanlığın açtığı ekran üzerinden yapacak. 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmen kadrosunda çalışacağı tercih başvurusu nasıl yapılacak? İşte tüm bu soruların cevabı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır. 

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; 

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen
kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih
edecektir.

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