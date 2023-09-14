ABD'de polisi alarma geçiren firari mahkum Cavalcante 14. günde yakalandı

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CİNAYETTEN MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Daha önce "eski çete üyesi" olduğu ifade edilen Cavalcante'nin, 2017'de Brezilya'da kendisine borcu olan bir kişiyi öldürmekten arandığı bilgisi paylaşılmıştı.