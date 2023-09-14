Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmak için çaba var! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, Galatasaray'ı karıştırmak için bir çaba olduğunu öne sürerek "Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Futbolcularımız, bizim için bekliyoruz. Bunlara hazırız. Göğüs gereriz" ifadelerini kullandı

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"HOCA OLARAK YÜZÜM GÜLÜYOR" Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyodu başlıyor. Samsunspor, gelişen, yeni, önemli transferler yapan bir takım. 7 maçlık periyot bizim için başlıyor. Çok uzun bir periyot olacak. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre, birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Hakim Ziyech 2 gün önce başladı. Son transferimiz Ndombele geçen hafta geldi. 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum. REKLAM

"LİGE VE DEVLER LİGİ'NE HAZIRIZ" Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli kadro kurdular. Galatasaray camiasında birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birleşti. Dolu tribünleri görüyoruz, Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak beni sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek.

"KARIŞTIRMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA VAR" Bu süreçte daha çok birlikte olmalıyız. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Futbolcularımız, bizim için bekliyoruz. Bunlara hazırız. Göğüs gereriz. İşimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız. Transferle ilgili yarın akşama kadar bir süre var. Bu süre içerisinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Olabilir. Olmazsa bu şekilde kapatacağız gibi düşündük.