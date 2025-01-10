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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı! | Son dakika haberleri

        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!

        Antalya'da son 2 günde, 3 genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Önceki gün, 23 yaşındaki Mert Tiryakioğlu'nun ardından dün Serik ilçesinde 16 yaşındaki Mesut Umut Miş ile Gazipaşa'da 17 yaşındaki Egemen Ceylan yaşamını yitirdi. Üç ailenin ocağını ateş düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 08:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:15
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        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
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        Antalya'da dün, iki ayrı kazada motosiklet kullanan iki çocuk hayatını kaybetti. Serik ilçesinde, önceki akşam kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Mesut Umut Miş (16) yaşamını yitirirken, arkasındaki Mustafa Akıncı (15) yaralandı.

        KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Mesut Umut Miş, daha 16 yaşındaydı.
        Mesut Umut Miş, daha 16 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre gözaltına alınan kamyonet sürücüsü U.K., alkollü çıktı. Mesut Umut, 2007'de ölen ağabeyi ile 2013'te ölen annesinin yanına defnedildi.

        EGEMEN 17 YAŞINDAYDI

        Egemen Ceylan, henüz 17 yaşındaydı.
        Egemen Ceylan, henüz 17 yaşındaydı.

        Gazipaşa'da ise Egemen Ceylan'ın (17) kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı. Yola savrulan Egemen, hayata veda etti. Kaza yerinden geçen Egemen'in babası, başından kaskı çıkardığında oğlu olduğunu fark edince gözyaşlarına boğuldu.

        MERT'İN TELEFONUNU KİMSE AÇAMAMIŞTI

        Mert Tiryakioğlu, 23 yaşında hayata veda etti.
        Mert Tiryakioğlu, 23 yaşında hayata veda etti.

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde önceki günse, alt geçitte kontrolünü kaybettiği motosikletinden düşüp başını refüje çarpan 23 yaşındaki Mert Tiryakioğlu, hayatını kaybetmişti. Tiryakioğlu’nun çalan cep telefonuna olay yerinde kimse cevap veremezken, haberi alıp olay yerine gelen yakınlarını ise polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

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