Anlaşılması üç yıl süren gizemli hastalığa ChatGPT teşhis koydu Gizemli hastalığı nedeniyle üç yılda 17 doktor gezen Alex adlı çocuğa ChatGPT teşhis koydu. Yapılan araştırmada ChatGPT'nin hastalıklara yüzde 72 oranında doğru teşhis koyduğu kaydedildi

Hastalığı nedeniyle üç yıl boyunca doktor doktor gezen bir çocuğa ChatGPT tarafından nadir görülen bir hastalık teşhisi konuldu.

Soyadı belirtilmeyen Alex adlı çocuk, kronik ağrı yaşamaya başladığında dört yaşındaydı. Annesi Courtney, her gün ağrı kesici ilaçları almadığı takdirde Alex'in büyük sinir krizleri geçirdiğini söyledi.

AĞRILARLA BİRLİKTE MİZACI DEĞİŞTİ

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, ağrılarının başlamasından kısa bir süre sonra Alex'in kişiliği de değişmeye başladı. Huysuzlaşan, çabuk yorulan, eşyaları çiğnemeye ve öfke patlamaları yaşayan Alex, ayrıca yürürken sol ayağını sürüklemeye ve şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı.

Courtney, oğlunun normalde tatlı bir mizacı olduğunu ancak daha sonra öfke nöbeti geçiren çılgın bir insana dönüştüğünü söyledi.

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Alex bir şeyleri çiğnemeye başlayınca bunun bir diş sorunu olabileceğini düşündüğünü söyleyen Courtney, oğlunu dişçiye götürdüğünü, doktorun Alex'in dişlerini gıcırdatıyor olabileceğinden şüphelenerek aileyi bir uzmana yönlendirdiğini ve Alex'in geceleri daha iyi nefes almasına yardımcı olmak için ağzına bir genişletici yerleştirdiğini, bunun ilk başta bir çözüm gibi görünse de, daha sonra daha fazla semptom ortaya çıktığını ifade etti.

Courtney, Alex'in büyümediğini fark ettiğinde ise onu bir çocuk doktoruna götürdü. Bu kez de doktoru, pandeminin çocuğun gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi.

ÜÇ YIL BOYUNCA CEVAP ARADI, 17 DOKTORA DANIŞTI

Alex'i çok sayıda doktora götüren Courtney, üç yıl boyunca cevap aradı ve 17 doktora danıştı. Sonunda, araştırmaların tıbbi teşhislerde yüzde 72'ye kadar başarılı olabileceğini gösterdiği ChatGPT'ye sordu.

Today.com'a konuşan Courtney, "Çok fazla doktora gittik. Bir noktada kendimizi acil serviste bulduk. Zorlamaya devam ettim. Geceyi bilgisayar başında geçirdim, tüm bunları gözden geçirdim" dedi.

Alex'in test sonuçlarını inceleyerek ChatGPT'de arama yapan Courtney, yapay zekaya dayalı bir sohbet robotu olan ChatGPT'den 'Tethered Kord Sendromu (gergin omurilik sendromu) yanıtını aldı.

Courtney, Chatbot'un teşhisini gördüğünde 'bunun çok mantıklı olduğunu' fark ettiğini söyledi.

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TEŞHİS SONRASI AMELİYAT EDİLDİ

ChatGPT'nin Alex'e koyduğu teşhisin ardından, Alex bu yazın başlarında omuriliğindeki gerginlik nedeniyle ameliyat oldu ve halen iyileşme sürecinde. Hızlı bir şekilde toparlanması bekleniyor.

Annesi küçük çocuğun şanslı ve artık mutlu olduğunu, spor yapmaktan ve diğer çocuklarla vakit geçirmekten hoşlandığını söyledi.

GERGİN OMURİLİK SENDROMU NEDİR?

Gergin omurilik sendromu, omuriliğin anormal bir şekilde omurilik kanalına yapışmasına ve çocuklar büyüdükçe kan akışının kısıtlanmasına neden olur. Uyuşma, ağrı, kas güçsüzlüğü ve motor kontrol sorunlarına yol açar.

Cleveland Clinic'e göre semptomlar arasında yürüme güçlüğü, renksiz cilt lekeleri, bacaklarda ve sırtta uyuşma, şiddetli bacak veya sırt ağrısı, skolyoz, mesane ve bağırsak kontrolü sorunları ve kas kütlesi kaybı yer alır. Tahminlere göre her yıl ABD'de gerçekleşen doğumların yüzde birinden daha azında görülür.

Alex'in durumu, omuriliği koruyan omurganın normal şekilde oluşmaması ve kapanmaması durumunda ortaya çıkan spina bifidadan kaynaklanıyordu. Alex, omurgada küçük bir boşluğa neden olan ancak sinir hasarına yol açmayan spina bifida occulta adlı hastalığın en küçük formuna sahip.

Bu formun teşhis edilmesinin daha zor olduğu; çünkü kusurun daha küçük olduğu ve görülmesinin daha zor olduğu kaydedildi.

ABD'DE HER YIL YAKLAŞIK 1.400 BEBEK SPİNA BİFİDA İLE DOĞUYOR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, ABD'de yılda yaklaşık 1.400 bebek spina bifida ile doğuyor. İngiliz Gebelik Danışma Servisi'nin tahminlerine göre, Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 1.000 bebek bu hastalıkla doğuyor.

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ARAŞTIRMA: ChatGPT'NİN BAŞARISI: YÜZDE 72

Boston'daki Mass General Brigham'daki araştırmacılar tarafından geçen ay yayınlanan bir çalışma, ChatGPT'nin yüzde 72 oranında doğru teşhis koyduğunu, bunun asistan bir doktorla yaklaşık aynı oranda olduğunu buldu. Uzmanlar, daha kıdemli doktorların genellikle yüzde 95 oranda doğru teşhis koyduklarını öne sürdü.

Ayrıca, bu yılın başlarında yayınlanan bir çalışmada ChatGPT'nin ABD'nin altın standardı olan üç bölümlü Tıbbi Lisanslama Sınavını (USMLE) yüzde 52,4 ila 75 arasında bir puanla geçebildiği tespit edildi. Geçme eşiği yaklaşık yüzde 60.

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