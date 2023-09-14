Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
Samsun'un Atakum ilçesinde, eşi 29 yaşındaki Çiğdem E.'nin ameliyat sırasında aort damarının kesilmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yargılandığı davada kusuru bulunduğu suçlamasıyla ceza alan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem'i silah zoruyla kaçıran Gökhan E., adliyeye sevk edildi
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin, Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı´ndaki ek binasında görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, hastanenin otoparkında aracına bindiğinde yanına Gökhan E. geldi.
SİLAHLA TEHDİT EDİP ARACI SÜRMESİNİ İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre araca binen Gökhan E. ile Dr. Erdem arasında tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından Gökhan E., silahını doğrultup, Erdem´den aracı, Samsun- Ankara kara yoluna sürmesini istedi.
POLİS, OTOMOBİLİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, Erdem´e ait olan otomobilin peşine düştü. Yolda uygulama noktasını gören şüpheli, Erdem´den otomobili durdurmasını istedi.
SİLAHI ATIP KAÇTI, POLİS YAKALADI
Silahını da bırakıp araçtan inen Gökhan E., kaçtı. Polis, Gökhan E.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
EŞİNİN SAFRA KESESİ AMELİYATINDA AORT DAMARI YIRTILDI VE ÖLDÜ
Yapılan araştırmada, Sinop´ta, Gökhan E.´nin eşi Çiğdem E.'nin (29), 2017 yılında safra kesesi ameliyatı sırasında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
DOKTORUN HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ
Olayda kusuru bulunduğu suçlamasıyla açılan davada Dr. Mustafa Erdem'in, 2 yıl 1 ay hapse mahkum olduğu, bu cezanın ise 15 bin TL para cezasına çevrildiği tespit edildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gökhan E., adliyeye sevk edildi.