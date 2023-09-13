Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı! Samsun'da, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, otomobiline binen G.E. tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Polis tarafından Samsun-Ankara kara yolunda uygulama noktasında araç durdurularak Dr. Erdem kurtarıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Ç.E.'nin kocası olduğu ortaya çıktı. Dr. Erdem'in ise yaşamını yitiren Ç.E. ile ilgili davada kusurlu bulunduğu, 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı ve cezanın 15 bin TL para cezasına çevrildiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:03 facebook

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