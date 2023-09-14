Fenerbahçe'ye 6 numara müjdesi! Leander Dendoncker...
Transfer döneminin son saatlerinde 6 numara takviyesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa forması giyen Belçikalı orta saha Leander Dendoncker'i kadrosuna katabileceği belirtildi.
Transferin son saatlerine girilirken 6 numara takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Belçikalı futbolcu Leander Dendoncker'in satışına onay verdi.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Dendoncker için teklif yapması halinde Aston Villa'nın bu teklifi hemen kabul edeceğini duyurdu.
Football Insider'da yer alan haberde; Aston Villa'nın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservis dahil her türlü teklif üzerinde anlaşmaya açık olduğu belirtildi.
28 yaşındaki Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon euroya transfer olmuştu.
Belçika Milli Takımı formasını 32 kez giyen Dendoncker, geçtiğimiz sezon İngiltere'de 26 resmi maçta görev yaptı.
LEANDER DENDONCKER KİMDİR?
15 Nisan 1995 tarihinde Belçika'nın Passendale kentinde dünyaya gelen Leander Dendoncker, futbola 2009 yılında ülkesinin Roeselare takımında başladı.
Daha sonra Anderlecht altyapısına giren Belçikalı futbolcu, 2018 yılında İngiliz ekibi Wolverhampton'a kiralandı. Premier Lig ekibi, performansından memnun kaldığı Dendoncker'i 2019 yazında 13.8 milyon euro karşılığında transfer etti.
Wolverhampton'da 2022 yılına kadar forma giyen yıldız futbolcu, 2022-2023 sezonunun başında 15 milyon euroya bir başka Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.
MUSRATI İÇİN 25 MİLYON EURO İSTEDİLER!
Fenerbahçe'nin 6 numara için düşündüğü Al Musrati'den ise sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Libyalı orta saha için sözlü olarak zemin yoklayan Fenerbahçe yönetimi, Braga'nın cevabı karşısında transferden çekildi.
Portekiz kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istediği 27 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, bu rakamda indirime kesinlikle yanaşmadığı öğrenildi.