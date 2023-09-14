Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'in Pyongyang davetini kabul etti

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, bu daveti Putin ile 4 yılı aşkın süredir ilk kez bir araya geldikleri Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nde düzenlenen zirveden sonra yaptı.

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PUTİN DAVETİ KABUL ETTİ

Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikili işbirliği ve ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için "önemli" bir fırsat olduğunu söyleyen Kim, Putin'i "uygun bir zamanda" Kuzey Kore'ye davet etti.