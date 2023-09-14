5 Şurada Paylaş!

"TEDBİR AMAÇLI MÜHÜRLENDİ"

Esnaf Mustafa Çakır, "Burada hafriyat alınırken aşağı yukarı 5 yada 6 santimetre açıldı. Yan tarafta bir inşaatta hafriyat alındıktan sonra açılma oldu. Daireler de herhangi bir zarar yok, sorduk bir çatlama olmadığı söyleniyor. Biz açılınca farkettik, şuan da tedbir amaçlı mühürlendi. Belediye kararına göre yıkılıp, yıkılmayacağı belirlenecek şuan tedbir amaçlı mühürlendi" dedi.