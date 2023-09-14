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        Haberler Dünya LİBYA'DA SEL FACİASI! Son dakika: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi kayıp!

        Libya'da yıkıcı sel! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi kayıp!

        Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de etkili olan "Daniel" fırtınasıyla birlikte gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin son açıklamasına göre, 6 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de kayıp. Selin en çok etkilediği Derne'deki yıkım uydudan görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 07:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 08:15
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        Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

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        Yıkıcı selin etkisiyle Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin son açıklamasına göre 6 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de kayıp.

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        Selin en çok etkilediği Derne'deki yıkım uydudan görüntülendi. Şehrin yukarısındaki dağlarda bulunan iki baraj çöktü, sel suları şehir merkezine indi.

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        Derne'de Pazar gecesi sel suları ulaşım yollarının çoğunu yıktı, bu da bölgede yardım ulaşmasını engelledi.

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        ŞEHRİN DÖRTTE BİRİ KAYBOLDU

        Şehre ulaşmayı başaran yardım görevlileri, şehrin merkezindeki yıkımı anlattı; binlerce kişinin hala kayıp olduğunu, on binlerce kişinin evsiz kaldığını belirttiler.

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        Acil durum yetkilileri, şehrin dörtte birinin kaybolduğunu söyledi.

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        EĞİTİME 10 GÜN ARA VERİLDİ

        Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, yaşanan sel felaketi sebebiyle ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime 10 gün ara verildiğini duyurdu.

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        Dibeybe, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Felakete uğrayan beldelerdeki acı durumu göz önüne alarak ülke çapında ilk ve orta eğitim kurumlarında eğitime 10 gün ara verilmesi kararı aldım." ifadelerini kullandı.

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        Eğitim Bakanlığına söz konusu bölgelerdeki öğrencilerin eğitime yeniden geri dönmeleri için plan hazırlamaları talimatı verdiğini belirten Dibeybe, ayrıca eğitim için geçici merkezler oluşturulacağını kaydetti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #libya
        #Sel
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