Haberler Dünya LİBYA'DA SEL FACİASI! Son dakika: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi kayıp!

Libya'da yıkıcı sel! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi kayıp! Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de etkili olan "Daniel" fırtınasıyla birlikte gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin son açıklamasına göre, 6 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de kayıp. Selin en çok etkilediği Derne'deki yıkım uydudan görüntülendi Habertürk Giriş: 14.09.2023 - 07:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 08:15 facebook

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Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

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Yıkıcı selin etkisiyle Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin son açıklamasına göre 6 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de kayıp.