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        Haberler Magazin 51 yaşında olduğuna kimse inanamıyor! Defne Samyeli'den bikinili pozlar!

        51 yaşında olduğuna kimse inanamıyor! Defne Samyeli'den bikinili pozlar!

        1991 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında üçüncü Türkiye güzeli seçilen Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 51 yaşındaki ünlü güzel, son olarak yayınladığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 10:51 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:51
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        Ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı olan Defne Samyeli adından söz ettimreye devam ediyor. Güzel isim son olarak Instagram hesabından turuncu bikinisiyle verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Türkiye üçüncü güzeli olan ve İnter Star güzellik yarışmasının ardından Senegal'deki Avrupa Güzellik Yarışması’na da katılan Defne Samyeli, kusursuz fiziğiyle görenleri büyülüyor.

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        İki kız annesi olan Defne Samyeli, mankenlik, haber sunuculuğu, köşe yazarlığı, oyunculuk, sunculuk ve şarkıcılık ile uğraşıyor. Ünlü güzel son olarak 863 bin takipçili Instagram hesabından turuncu bikinili pozlarını yayınladı.

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        Defne Samyeli'nin son pozlarına sevenlerinden 27 binin üzerinde beğeni ve kusursuz fiziğine yönelik övgü dolu yorumlar geldi.

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        İşte Defne Samyeli'nin son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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