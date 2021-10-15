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52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, reçetelerle yazılan 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı. Geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar arasında, kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, ağız ve boğaz spreyleri ile bebekler için diş çıkarırken kullanılan diş jelleri de bulunuyor

52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı
52 ilaç ödeme listesinden çıkarıldı
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HABERTURK.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) reçetelerle yazılan 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı. Bu ilaçlar için bugünden itibaren ödeme yapılmayacak. Sağlık uygulama tebliğindeki karar 8 Eylül 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştı. Uygulanmaya başlanan karara göre, 52 ilacın ücret bedeli artık SGK tarafından karşılanmayacak. Geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar arasında, kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, ağız ve boğaz spreyleri ile bebekler için diş çıkarırken kullanılan diş jelleri de bulunuyor.

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